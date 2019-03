PODKUM – Ob 18. uri se je v naselju Podkum v občini Zagorje ob Savi pri delu v gozdu prevrnil traktor in padel na voznika.



Gasilci PGD Podkum so nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu preminulega. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.