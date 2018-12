Tragično: kljub vsem zaščitnim ukrepom je umrl

STOPERCE – V sredo dopoldan sta dva domačina, stara 51 in 61 let, opravljala gozdarska opravila in spravilo lesa v gozdu v Stopercah. Starejši je na zelo strmem pobočju, okoli 8.30 z motorno žago podiral bukev, ki se je na višini 70 centimetrov razraščala v tri debla, premera po 25 centimetrov. Ko je požagal zadnjo od treh debel dolžine okoli 18 metrov, je slednje namesto, da bi padlo s krošnjo proti dolini, padlo po klancu navzgor in z debelejšim koncem pričelo drseti v dolino. Pri tem je s krošnjo oziroma vejami zadelo 61-letnika, ki je zaradi tega padel in hudo poškodovan obležal.

Našel ga je kolega Poškodovanega je okoli 9. ure našel mlajši, ki je cca 50 m stran opravljal čiščenje gozdne ceste in takoj zaprosil za pomoč reševalcev. Gasilci, ki so prišli na kraj, so poškodovanega, potem ko ga je oskrbela zdravnica, prenesli do gozdne ceste. Tam so ga v oskrbo prevzeli reševalci ZD Ptuj, nato pa so ga s helikopterjem slovenske vojske prepeljali v UKC Maribor. Tam je ob 11.50 zaradi prehudih poškodb umrl.



Pokojni je pri delu uporabljal zaščitna oblačila, varnostne čevlje in čelado z glušniki. Policisti so z ogledom kraja nesreče in po zbranih obvestilih, tujo krivdo za smrt izključili. O ugotovitvah bodo s poročilom seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili s PU Maribor.