Tragičen dan: policisti danes obravnavali tri smrti

IG, LOGATEC, ZAGORCI – Policisti PU Ljubljana so danes obravnavali dva primera smrti. Zjutraj so bili obveščeni o truplu, najdenem v okolici Kureščka. V Logatcu pa so obravnavali dogodek, v katerem je umrla ena oseba.



Policisti so po obvestilu o najdenem truplu v okolici Kureščka opravili ogled kraja najdbe. Po prvih ugotovitvah ni znakov kaznivega dejanja. Identiteto trupla in vzrok smrti bo morda razkrila obdukcija. Glede Logatca pa so sporočili le, da so obravnavali dogodek, v katerem je umrla ena oseba, in da smrt ni posledica kaznivega dejanja.



V popoldanskih urah so v Zagorcih v občini Juršinci gasilci PGD Ptuj omogočili vstop policistom v stanovanjski objekt, kjer so našli mrtvo osebo, poroča uprava za zaščito in reševanje.