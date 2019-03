VUZENICA – Ob 10.21 se je v naselju Sv. Vid v občini Vuzenica v gramoznici zgodila nesreča pri delu.



Delavca, ki je upravljal delovni stroj, je zasul pesek.



Posredovali so gasilci PGD Vuzenica, Radlje ob Dravi in reševalci ZRCK Ravne na Koroškem.



Delavec nesreče ni preživel. Po naših neuradnih informacijah naj bi šlo za mladega fanta.



O dogodku so bile obveščene pristojne službe, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.