Tragedija v gorah: Bovčan Blaž zdrsnil v smrt

Ob preletu helikopterja so opazili ponesrečenca, a mu žal ni bilo pomoči (fotografija je simbolična). FOTO: Igor Modic

BOVEC – Niti minuli konec tedna ni minil brez nesreč v gorah. Lepo vreme je kar klicalo v njihov objem in odzvali so se mu številni ljubitelji, med njimi tudiiz Bovca. Dvaintridesetletni domačin si je v soboto že ob 6. uri zjutraj oprtal nahrbtnik in se podal proti grebenu Loške stene, ki ga sestavljajo vrhovi Briceljk, Vrh Krnice in Morež.Gre za eno najbolj divjih, samotnih in zahtevnih gorskih območij v naših Alpah, po katerem so po strmih travnikih in prepadih speljane samo lovske in živalske steze, vmes pa so tudi skalni skoki, ki jih je treba preplezati. To zahtevno brezpotje je dostopno samo dobrim poznavalcem z mnogo izkušnjami in Blaž je bil prav eden takšnih. V veličastnih trentarskih gorah se je počutil kot doma in vsak trenutek je izkoristil za obiske visokogorja.Ko se navdušeni hribolazec in tekač, po poklicu pa gradbenik z diplomo z ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo, v soboto zvečer ni vrnil domov, so njegovi starši ob 19.40 poklicali na policijo in nemudoma je stekla iskalna akcija, v katero so se vključili tudi gorski reševalci GRS Bovec. Bližala se je noč, a vendar je takrat obstajala velika verjetnost, da je še živ.Ker so na parkirišču pri trdnjavi Kluže kmalu našli njegov avtomobil, je bilo jasno, da je odšel proti Vrhu Krnice, kot je povedal doma, vendar ga kljub intenzivnemu in zahtevnemu nočnemu iskanju niso našli.Požrtvovalni reševalci so v temi do štirih zjutraj preiskali poti iz Kluž proti Vrhu Krnice in s planine Bala proti Briceljku, nato pa so se ob osmih zjutraj vrnili v še večjem številu in vključili še helikoptersko policijsko enoto.Prav ta je ob 10.15 med preletom opazila negibno človeško telo, ki je ležalo na strminah na nadmorski višini 2159 metrov pod vrhom 2346 metrov visokega Briceljka. Od predstavnika za odnose z javnostmi PU Nova Goricasmo izvedeli, da je ponesrečeni po dosedanjih ugotovitvah padel po strmem pobočju z vrha Briceljka in obstal v strmem ožjem prodišču, vzrok padca je najverjetneje zdrs.Truplo so odpeljali v dolino, kjer je zdravnica ZD Tolmin odredila sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Kot nam je povedal načelnik postaje GRS Bovec, je v soboto ponoči sočasno potekala še ena reševalna akcija. V strugi potoka Slatenik na območju planine Predolina proti Čezsoči sta se zaplezala Nizozemca s psom in v precej zahtevni nočni akciji so reševalci vse tri rešili žive in zdrave.