BRESTANICA – Ob 11.24 so PU Novo mesto obvestili o hudi prometni nesreči v Brestanici, prišlo je do trčenja dveh osebnih avtomobilov.



29-letno voznico osebnega avtomobila so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb umrla. Policisti opravljajo ogled kraja prometne nesreče in ugotavljajo vse okoliščine, so sporočili iz PU Novo mesto.



Cesta Krško–Boštanj je pri odcepu za Brestanico zaprta za ves promet.