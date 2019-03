Tragedija na Dolenjskem, mrtev 15-letnik

TREBNJE – V torek ob 21.02 je na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pri izvozu Trebnje vzhod osebno vozilo povozilo dve osebi, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Ena oseba je zaradi hudih poškodb umrla na kraju nesreče, drugo pa so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje oskrbeli in prepeljali v novomeško bolnišnico.



Pešca sta prečkala avtocesto, v tem času pa je iz smeri Ljubljane proti Novemu mestu pripeljala 37-letna voznica osebnega avtomobila, ki je trčila vanju.



Petnajstletni pešec je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl, 22-letni pa je bil v nesreči hudo poškodovan. Reševalci nujne medicinske pomoči so mu na kraju nudili prvo pomoč, nato pa je bil odpeljan v bolnišnico Novo mesto, kjer je ostal na zdravljenju.



Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu.



Delavci Darsa so poskrbeli za prometno signalizacijo in odstranjevanje posledic nesreče.