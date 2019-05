Tragedija na Dolenjskem: huda nesreča vzela življenje motorista (46)

VELIKI CEROVEC – Nekaj pred 13.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo motorista in voznika osebnega avtomobila na cesti Novo mesto - Metlika, v Velikem Cerovcu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov iz Novega

mesto je 46-letni motorist peljal iz smeri Novega mesta proti Metliki. V Velikem Cerovcu je v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem, padel in drsel po nasprotnem smernem vozišču.



Iz nasprotne smeri je takrat po svojem smernem vozišču pravilno pripeljal 51-letni voznik osebnega avtomobila in trčil v motorista. Hudo poškodovanega motorista so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb nekaj po 15. uri umrl.



V nesreči se je lažje poškodovala tudi 52-letna potnica v avtomobilu. Črna statistika 46-letni motorist je letos četrta smrtna žrtev prometnih nesreč na cestah na našem območju. V prometni nesreči, ki se je zgodila januarja v Kočevskih Poljanah, sta umrla dva potnika v osebnem avtomobilu, v mesecu marcu pa je v prometni nesreči, ki se je zgodila na avtocesti, umrl pešec. V zadnjih petih letih je na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah

umrlo 14 motoristov. V devetih prometnih nesrečah je bilo ugotovljeno, da so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti, nepravilna stran in smer vožnje je bila vzrok štirih nesreč s smrtnim izidom, v eni pa je voznik drugega vozila odvzel prednost motoristu.