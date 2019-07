Tragedija na Barju: padel (68) in na mestu umrl

IG – Ob 17.56 je na cesti v Iška vas–Staje padla motoristka. Aktivirali so se gasilci PGD Kot Staje in Iška vas - enoti za reševanje z avtomatskim defibrilatorjem (AED).



Oseba je preminula na kraju nesreče, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Po prvih podatkih policije je bil v nesreči samoudeležen 68-letni voznik motornega kolesa, ki je vozil po cesti iz Iške vasi proti naselju Staje, pri tem pa iz neznanega vzroka padel po vozišču in tam obležal. Kljub takojšnji nudeni zdravniški pomoči je voznik

na kraju nesreče umrl. Vzrok padca motorista še ni znan, zato policisti okoliščine prometne nesreče še preiskujejo, so povedali na PU Ljubljana.



Nesreča, v katero je bil vpleten motorist, se je slabo uro kasneje, Ob 19.13, zgodila na izvozu Domžale v križišču Krumperške ulice in Zaboršta, ko je motorist trčil v tovorno vozilo. Posredovali so gasilci CZR Domžale, ki so zavarovali kraj dogodka. Poškodovanega motorista so pregledali ter oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Domžale.