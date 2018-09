Kruta smrt pri Domžalah, tovornjak ga je zmečkal

DOMŽALE – Ob 15.42 je v industrijski coni v Preserjah pri Radomljah v občini Domžale tovorno vozilo stisnilo voznika med vlačilec in prikolico, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so gasilci CZR Domžale, ki so zavarovali kraj nesreče in s tehničnim posegom razmaknili vlačilec in prikolico.



Reševalci nujne medicinske pomoči iz Domžal so potrdili, da je oseba zaradi poškodb umrla na kraju dogodka. Voznik naj bi bil star približno 50 let, poroča Domžalec.si.



O nesreči pri delu so bile obveščene pristojne službe.