Miroslav Topić je med aprilom 2010 in januarjem 2013 vodil klub iz Fazanerije. FOTO: Oste Bakal

Mura 05 se je avgusta 2012 prebila celo do zadnje stopničke pred skupinskim delom tekmovanja lige Evropa. FOTO: JOŽE POJBIČ

400.000

evrov je klub dobil leta 2012.

MURSKA SOBOTA – Čeprav še obstaja možnost pritožbe na višje sodišče v Mariboru, je vse bolj jasno, da javno podjetje Komunala Murska Sobota od Nogometne šole Mura 05 ne bo dobilo vrnjenega večjega dela posojila. Najprej je sodišče odločilo, da ga klubu ne bo treba vrniti, zaradi česar se je Komunala znova obrnila na sodišče s tožbenim zahtevkom, s katerim je denar terjala od nekdanjega predsednika NŠ Mure 05.Toda, sodnica murskosoboškega okrožnega sodišča, je odločila, da je tožba, v kateri je Komunala od, nekdanjega predsednika Mure 05, zahtevala poplačilo preostanka posojila, ki ga je podjetje maja 2012 dalo klubu iz Fazanerije, neutemeljena. Kot je znano, je Komunala danes že propadli Muri 05 posodila 250.000 evrov, a denarja Mura ni vrnila v celoti, vrnila je le en obrok. Ker Komunali od NŠ Mura, naslednice Mure 05, s tožbenim zahtevkom ni uspelo dobiti povrnjenega posojila, je zdaj od Topića terjala 198.000 evrov.Odločitev, da Topiću ni treba vrniti denarja, kot rečeno še ni pravnomočna, saj se Komunala lahko pritoži na višje sodišče. Zanimivo pa je, da je ozadje posojila že prvič prečesavala prav Granfol Cizejeva in razsodila, da Nogometna šola Mura, naslednica propadlega ŠD NŠ Mura 05, ni dolžna vrniti posojila Komunale. Njeni odločitvi so pritrdili tudi višji sodniki in aprila 2017 je postala pravnomočna. Pričakovati je, da bo enako tudi zdaj.Miroslav Topić, ki ga zastopa odvetnik, je na sodišču dejal, da je s finančno injekcijo Komunale Mura 05 sploh lahko tekmovala v predkrogih evropske lige. »Z upravo Komunale smo se dogovorili, da bo Mura 05 vrnila posojilo v štirih obrokih, ko bo klub dobil sredstva od evropskih tekem. Ker je to društvo imelo blokiran račun, je bilo posojilo nakazano na račun NŠ Mura 05,« je pojasnil Topić.Mura 05 se je sicer avgusta 2012 prebila celo do zadnje stopničke pred skupinskim delom tekmovanja lige Evropa in od Uefe dobila približno 400.000 evrov. Topić je na sodišču zatrjeval, da bi s tem lahko vrnili posojilo, a se je denar porabljal drugod, tudi za, pove nekdanji predsednik Mure, razkošne poti na gostovanja v evropskem tekmovanju.»Najkrajšo v celotni zgodbi sem potegnil jaz. Oškodoval sem sebe in družino, tako finančno kot z vidika pripadnosti, vzajemnosti in medsebojnega spoštovanja v družini. Vsi drugi, ki so delovali v klubu v taki ali drugačni obliki, pa se vsemu skupaj še danes smejijo,« je poudaril.