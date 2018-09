To so posledice smrtne nesreče: pijanega včeraj ustavili, a danes je spet vozil

Pijan vozil prehitro

ZAVRČ – Nekaj pred 9. uro dopoldne je v silovitem trčenju na cesti Dolane–Zavrč , približno tri kilometre naprej od grada Borl, umrla ena oseba.Policisti mariborske prometne policije so z ogledom kraja nesreče ugotovili, da je 46-letni moški vozil osebni avtomobil iz smeri Zavrča proti Dolanam. Zunaj naselja Zavrč je v desnem nepreglednem ovinku zapeljal na nasprotni vozni pas, kjer je čelno trčil v tovorno vozilo, ki ga je nasproti pravilno pripeljal 40-letni slovenski državljan.Ob trčenju se je voznik osebnega avtomobila tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.Policisti vzrok, zakaj je voznik osebnega avtomobila zapeljal na nasprotnosmerno vozišče in ostale okoliščine še preiskujejo, so pa ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila vozil v času, ko mu je bilo vozniško dovoljenje začasno odvzeto in vožnja prepovedana.Sinoči ob 21.04 je namreč v naselju Zavrč vozil osebni avtomobil s hitrostjo, ki je večja od predpisane. Hitrost vožnje so izmerili policisti PP Gorišnica in ga ustavili. Posumili so, da je vozil pod vplivom alkohola. Elektronski alkotest je njihove sume potrdil, saj je pokazal 0,63 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Ker si je kršitelj zagotovil drug prevoz s kraja prekrška do doma, ga policisti niso pridržali, poroča PU Maribor.Letos je na cestah na območju PU Maribor v 14 prometnih nesrečah umrlo 16 ljudi. V primerljivem obdobju lani je bilo takih nesreč prav tako 13, umrlo pa je 14 ljudi.