To so posledice hude nesreče: udeležena tri vozila, sedem oseb

RAVNE NA KOROŠKEM – Ob 15.27 je prišlo na Koroški cesti v Ravnah na Koroškem do prometne nesreče z udeležbo treh osebnih vozil, v kateri se je poškodovalo sedem oseb, ki so jih reševalci ZRCK Ravne na Koroškem prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.



Poklicni gasilci KGZ Ravne na Koroškem so protinaletno in protipožarno zavarovali mesto nesreče, na vozilih odklopili akumulatorje, s tehničnim posegom iz vozil rešili ukleščeni osebi, pet poškodovanih pa iznesli iz vozil. Posledice prometne nesreče, v kateri je eno vozilo poškodovano, dve pa uničeni, so s cestišča odstranili dežurni delavci Cestnega podjetja VOC Celje. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.