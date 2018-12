To je Slovenija: zlorabljal otroke, dobil milo kazen

NOVA GORICA – Zaradi narave kaznivih dejanj, ki si ji je nakopal 50-letni moški iz Zgornje Vipavske doline, in kajpak zaščite žrtev je bil celoten postopek zaprt za javnost. Po poročanju Primorskih novic so nepridiprava aretirali aprila letos, tožilstvo pa ga je obtožilo zaradi več spolnih napadov na osebe, mlajše od 15 let. Njegove žrtve so bile štiri deklice, stare naj bi bile od šest do devet let; tri naj bi bile njegove nečakinje, ena pa njihova prijateljica. Zlorabe naj bi se dogajale od leta 2016 do aprila letos, ko so se malčice le zaupale staršem, ti pa so kajpak takoj ukrepali in njegovo domnevno početje prijavili pristojnim službam.

Predobravnavni narok na novogoriškem okrožnem sodišču je potekal za zaprtimi vrati, udeležili so se ga tudi pooblaščenci mladoletnih oškodovank. Kazenska zakonodaja veleva: kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom od treh do osmih let.



Primorec je s tožilstvom že prej sklenil sporazum o priznanju krivde in sodnica ga je sprejela. Kazen je glede na zelo hude očitke mila; obsojen je bil na tri leta in pol zapora. Ker so mu torej kriminalisti že aprila odvzeli prostost, preiskovalni sodnik pa ga je vtaknil v pripor, to torej pomeni, da bo v zaporu preživel le še slaba tri leta.