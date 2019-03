Tihotapci in migranti bežali pred policijo

KOČEVJE – V ponedeljek so policisti PU Ljubljana v večernem času pri varovanja državne meje zaznali tri vozila v Kočevski Reki, za katera je obstajal sum, da prevažajo tujce.



Vozniki so se policistom poskušali izogniti z begom, a so jih ustavili ter prijeli tri voznike osebnih vozil in trinajst tujcev, ki se predhodno nezakonito prestopili državno mejo.



Voznikom so zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države odvzeli prostost, tujce (med njimi so bili trije državljani Indije, devet državljanov Pakistana in en državljan Bangladeša) pa so pridržali.



Osumljence – državljana BiH in dva državljana Slovenije – so s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je dva po zaslišanju izpustil, enemu pa je odredil hišni pripor.



Vsi tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so bili po postopku vračanja vrnjeni na Hrvaško, saj nobeden ni zaprosil za mednarodno zaščito.