ŠETAROVA – V torek zjutraj je 67-letnik v Šetarovi svoji teti popravljal salonitne plošče na garaži, ki jih je dan pred tem odkril veter. Med delom se mu je ena od plošč udrla, zato je najprej padel meter globoko na rob betonske plošče, tam pa ga je obrnilo in je padel še nadaljnjih 2,8 metra na travnata tla. Med padcem se je hudo poškodoval.



Poškodovanca so z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor. Policisti bodo pristojnemu tožilstvu podali poročilo, so sporočili iz PU Maribor.