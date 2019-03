Terorist neozdravljen zapušča psihiatrijo

5 let sme najdlje trajati izvajanje ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja.

Vidko Senica se je na sodniji pohvalil, da je končal dve fakulteti, za nemščino in fiziko, ter dodal, da je bil že obsojen kot prišteven storilec kaznivega dejanja. V ZDA naj bi bil zaprt eno leto, »ker sem krive čeke napisal«. Zanikal pa je, da naj bi, ko naj bi bil v neki londonski bolnišnici, ogrožal varnost osebja z grožnjo z ubojem. »Če bi bilo to res, bi me zaprli. Le eno žensko sem po zadnjici lopnil.« Tudi v ljubljanskem priporu naj bi že bil: »A sem se dobro obnesel, zato ne vem, zakaj naj bi bil neprišteven.«

LJUBLJANA –je Štajerec, ki v imenu zakona že skoraj pet let prebiva na mariborski forenzični psihiatriji. Tja so ga poslali ljubljanski okrožni sodniki, potem ko so se z njim srečali zaradi kaznivega dejanja ogrožanja oseb pod mednarodnim varstvom. Toda ko je grešil, je bil neprišteven in zato kazensko neodgovoren. Ker pa bi se kmalu iztekel rok, po katerem sme najdlje trajati izvajanje ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja v zavodu, se je postavilo vprašanje, kaj se bo zgodilo z 52-letnikom.Ne eni od sej v postopku preverjanja varnostnega ukrepa je bil na ljubljanski sodniji precej zaskrbljen njegov odvetnik: »Ko sem z njim nazadnje govoril po telefonu, je bil popolnoma neorientiran, živi v svojem svetu, zato predlagam podaljšanje varnostnega ukrepa. Kaj bo z njim potem, ko mine pet let, pa tako ne vemo.«Tudi z mariborske psihiatrije niso prihajale optimistične napovedi. »Potrebuje stalen nadzor, saj bi, če bi bil prepuščen samemu sebi, ogrozil sebe in okolico. Ni realnih izgledov za ozdravitev.«Če bi bil Senica prišteven, bi mu pretilo do desetletje zaporne kazni. Marca 2014 je namreč poklical na policijsko postajo v Lipnici v Avstriji. »Govoril je nerazločno, ves čas pa je bentil zoper Združene države. Medtem je tudi priznal, da je pred tem že poklical na ameriško ambasado v Ljubljani. Zagrozil jim je z bombo,« je za avstrijska občila povedal lokalni policijski inšpektor. Z neznane številke je res poklical na veleposlaništvo ZDA v Ljubljani. »Če v desetih dneh ne izpraznite ambasade, se bo zgodilo nekaj dramatičnega!« Zatem jih je poklical še dvakrat in zapretil: »Če Amerikanci ne spokajo iz ambasade jutri do 15. ure, bodo vsi leteli v zrak!«Pred sodnicopa je govoril, da klicatelj zagotovo ni bil on, saj nima popolnoma ničesar proti Američanom, ravno nasprotno: »Ljubim ZDA in! Trideset let sem poslušal njegove ljubezenske pesmi. Ameriki ne bi nikoli grozil. Opravičujem se veleposlaništvu za očitno lažni preplah. Vse skupaj mi je bilo podtaknjeno zaradi materialnega koristoljubja ožjih družinskih članov. Spoznal semin. Malo smo popivali v mariborskem parku, čeprav nisem alkoholik. Marjan je v Avstriji prodajal na štantu na klošarskem sejmu. Prosil me je, naj mu posodim mobilni telefon, češ da ga rabi, ker ima prijateljico, pa ne bi rad, da se razve. Ko mi ga je v Šentilju dal nazaj, pa so me čez pet minut prijeli policisti.«Toda Vidko se ni strinjal s psihiatrovo diagnozo, da ima shizofrensko psihozo: »Nikoli nisem bil neprišteven, drugi so me zaradi dediščine hoteli narediti za takega. Pred letom 2000 sem se res zdravil, ker sem živel v takem okolju. Nisem jaz shizofrenik, okolje, v katerem sem odraščal, je bilo shizofreno.«Veliki kazenski senat ljubljanskega okrožnega sodišča se je v začetku tega meseca znova sestal na temo Senice. Doslej so mu že sedemkrat podaljšali ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja v zavodu.Seje sta se poleg strank v postopku udeležila tudi njegov mariborski psihiaterinz mariborskega centra za socialno delo. Obramba je predlagala spremembo varnostnega ukrepa v milejšega, in sicer po zakonu o duševnem zdravju. Tožilkapredlogu, da Senica zapusti psihiatrijo in se preseli v svet, kjer bo zaživel v veliko bolj prijaznejšem in domačnem okolju, ni nasprotovala: »Ukrep se izteka, nastopile pa so okoliščine, da se lahko prilagodi na nov način življenja, na nadzorovano življenje, kjer bo poskrbljeno za njegovo skrb in nadaljnje zdravljenje.«Odločitev senata je že znana. »Ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu se ustavi,« nam je sporočila uradna govorka sodiščain pristavila, da je sklep postal pravnomočen 6. februarja. Toda to torej še zdaleč ne pomeni, da bo Vidko odslej prepuščen ulici in poskušal znova zaživeti v socialnem okolju, saj se »njegovo stanje, tako kot je, ne bo izboljšalo«, je pripomnil psihiater. Sprejet bo v nadzorovano obravnavo v ptujsko stanovanjsko skupnost Ozara (tam skrbijo za ljudi s težavami v duševnem zdravju), kjer bo še naprej pod zdravniškim nadzorom in v strokovni oskrbi, redno bo obravnavan pri psihiatru, poskrbljeno pa bo tudi za antipsihotično terapijo; najverjetneje vse do konca njegovih dni.