Tat za seboj zaklenil vrata

SLOVENSKI JAVORNIK – V primeru tatvine na Slovenskem Javorniku na Jesenicah je storilec vstopil v klet stanovanjske hiše in tam našel ključe stanovanja. Odprl si ga je, ga pregledal in odtujil manjši znesek denarja ter nakit. Po dejanju je stanovanje zaklenil in ključe vrnil na prvotno mesto.



Policisti opozarjajo, da mesta, kot so predpražniki, podboji vrat, cvetlična korita, police, rože, nabiralniki in podobno, storilci najprej pogledajo: »Če jih bodo našli, jih bodo uporabili in tiho vstopili v stanovanje ali hišo, jo pregledali in potem spet mirno odšli. Kadar so storilci pri dejanju previdni, lastniki velikokrat sploh ne vedo, da so bili okradeni, in to ugotovijo šele, ko iščejo, kar jim je bilo odtujeno. Do takrat lahko mine tudi več dni, sledi, ki bi morebiti lahko pripeljale do storilca, pa se uničijo. Ključe zato jemljite s sabo in poskrbite za svojo lastnino.«