Toliko let zapora dobiš, če surovo ravnaš z otrokom

LJUBLJANA – Policija je zaradi dogajanja v ljubljanskem vrtcu, o katerem smo poročali že v sredo , do zdaj prejela tri prijave, poroča STA. Prostost ni bila odvzeta nikomur.In kaj preiskujejo? Sum storitve kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Kazenski zakonik omenjeno dejanje obravnava v 192. členu, ki pravi:»(1) Starši, skrbnik, rejnik ali druga oseba, ki hudo krši svoje dolžnosti do mladoletne osebe, se kaznuje z zaporom do treh let.(2) Starši, skrbnik, rejnik ali druga oseba, ki sili mladoletno osebo k pretiranemu delu ali k delu, ki ni primerno njeni starosti ali k opuščanju dela, ali jo iz koristoljubnosti navaja k beračenju ali drugim dejanjem, ki so škodljiva za njen razvoj, ali z njo surovo ravna ali jo trpinči, se kaznuje z zaporom do petih let.«