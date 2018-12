Svojcem umrlih deklet ni plačal še niti centa

SPODNJE PIRNIČE – Na naslov lastnikov nekdanje diskoteke Lipa tu in tam očitno še vedno kapne kakšna sodna pošta. A se je niti najmanj ne razveselijo, sodimo po žolčnem dopisu Milene Zavašnik ljubljanski okrožni sodniji. Ko so ji denimo prejšnji mesec poskusili vročiti sodno pisanje, jim je sporočila: »Vi samo pošljite vročevalca, k tud njega ne bom plačala! Kazenska zadeva iz leta 2011 je zastarala, zato je njeno vročanje nezakonito in pomeni, da je ne bom plačala.« Senat treh sodnic pa ji je le hotel prijazno sporočiti, da je ravno v tej zadevi rehabilitirana, da je pogojna obsodba iz leta 2014 na leto dni zapora izbrisana, da je z izbrisom iz ...

