Sunek vetra 30-letniku zaprl padalo

V soboto, 15. februarja, popoldne je na pobočju Nanosa padel in se huje poškodoval jadralni padalec (30) z območja občine Kamnik. Policisti so ugotovili, da mu je sunek vetra zaprl del padala, zaradi česar je začel padati z višini približno 100 metrov čez rob po pobočju Nanosa. Rezervnega padala mu ni uspelo odpreti. Njegov padec so videli štirje očividci in takoj stekli do njega. Negiben in brez zavesti je obležal ob grmičevju na strmini. Nudili so mu prvo pomoč in poklicali reševalce.



Posredovali so gorski reševalci GRS Ljubljana in Tolmin ter poškodovanca oskrbeli. Člani dežurne ekipe HNMP z Brnika so ga z vojaškim helikopterjem odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.