Sumijo, da so bile zastrupljene

PUCONCI – Ob 13.05 je v Puconcih prišlo do padca večjega števila čebel, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Nacionalni veterinarski inštitut je opravil ogled in vzel vzorce. Prve ugotovitve kažejo na sum zastrupitve. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.



Ministrstvo za kmetijstvo in okolje določa postopek v primeru pomora čebel zaradi suma zastrupitve čebel ali drugih vzrokov pomora čebel. V primeru pomora čebel mora čebelar obvestiti regionalni center za obveščanje v RS na telefonsko številko 112 ne glede na uro in dan v tednu.



Pristojni center za obveščanje nato obvesti pristojno enoto Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, pristojne enote Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGH) ter območne urade Veterinarske uprave (Vurs).



Veterinar NVI vedno prvi pregleda čebele in izda izvid o pregledu čebel. Če obstaja sum zastrupitve čebel, o tem obvesti kmetijskega inšpektorja in uradnega veterinarja. V primeru pomora čebel zaradi suma zastrupitve ali drugih vzrokov pomora čebel veterinar svetuje čebelarju, da prijavi policiji sum kaznivega dejanja povzročitve škode.