Strmoglavila jadralna padalca

PREDDVOR, TOLMIN – V Hudičevem borštu pod Zaplato, v občini Preddvor, je v sredo okoli 16. ure strmoglavil jadralni padalec in se huje poškodoval, je poročala uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so reševalci GRS Kranj in GRS Bohinj ter združena ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z vojaškim helikopterjem. Poškodovanemu so na kraju dogodka nudili medicinsko pomoč. Poškodovanca so nato z vitlom dvignili v helikopter in ga prepeljali v UKC Ljubljana.



O nesreči jadralnega padalca pa so poročali tudi s Tolminskega. Med Kozlovim robom in Doljami je zasilno pristal na drevesu.



Posredovali so reševalci GRS Tolmin in ga nepoškodovanega rešili z drevesa.