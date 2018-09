Odjeknili so streli: žrtev je bila ženska

LJUBLJANA – Ljubljanski kriminalisti preiskujejo kaznivo dejanje, ob katerem je bilo uporabljeno strelno orožje.



Včeraj dopoldne je bila v naselju Papeži ženska poškodovana s strelnim orožjem, poroča PU Ljubljana. Njeno življenje ni ogroženo.



Kot so pojasnili, sta se osumljenec, ki ga je policija že prijela, in ženska med seboj poznala.



»Današnje aktivnosti kriminalistov so usmerjene v ugotavljanje motiva osumljenca in drugih okoliščin dejanja ter pridobitev dokazov za utemeljevanje in dokazovanje kaznivega dejanja. Kriminalistična preiskava poteka v smeri sumov kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper življenje in telo,« so sporočili in dodali, da bodo več informacij posredovali po zaključenih aktivnostih kriminalistov.



Po naših neuradnih informacijah naj ne bi šlo za družinsko nasilje.