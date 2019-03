Streljal v strop pekarne

LJUBLJANA – Ravno velika finančna stiska, na katero se je izgovarjal in v katero naj bi ga po njegovih besedah pahnila Petra Kramberger, je po mnenju organov pregona eden od motivov, da je 51-letni Bojan Kajfež z morilsko pištolo tudi ropal. In to dvakrat, za kar mu preti do 10 let zapora. Ker pa je med enim ropom tudi streljal, je obtožen še povzročitve splošne nevarnosti (zagrožena kazen do pet let zapora). Včeraj je dobil priložnost, da se izjasni o krivdi, pred okrožnim sodnikom Tomažem Bromšetom pa je izjavil: »Ne priznam, saj nisem bil tam in tega nisem storil.« Nameril v prodajalko Ko so kriminalisti ...