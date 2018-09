Strelca krivde ne priznata

Ena od krogel je prebila steklo v stavbi, kjer deluje društvo Modrina.

LJUBLJANA – Dobre tri mesece potem, ko stainna sobotni večer oborožena nagnala strah v kosti življu v Dravljah in Šiški, sta strelca sedla na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča. Predlog tožilstva, da bi Alagić v zaporu za svoje nerazumno početje prebil dve leti in pol, Karajić pa leto in enajst mesecev, očitno ni bil dovolj mamljiv, da bi krivdo priznala, ali pa menita, da bo sodnikbolj prizanesljiv do njiju.O dvojici smo maja že pisali. Brezposelni 35-letni Jasmin Alagić, ki v Sloveniji nima prijavljenega prebivališča in je pri nas živel na črno, in ravno tako brezposelni 38-letni Edin Karajić, ki pa v Ljubljani ima urejeno stalno bivanje, sta se 12. maja odpravila v Dravlje. Vsak s svojo pištolo crvena zastava M70 (tako imenovano čebelico) sta okrog pol sedmih zvečer prikorakala v kavarno Annalisa.Začela sta prazniti vrčke s pivom, nenadoma pa sta se glasno sprla in Alagić se je presedel za drugo mizo. Ura je odbila devet, ko sta le skupaj zapustila lokal, računa pa nista poravnala. Natakar je stopil za njima in ju pred lokalom opomnil, da sta dolžna, v tistem pa se je Alagić obrnil, iz jakne potegnil pištolo in cev prislonil na njegovo glavo. Zagrozil mu je: »Samo da kažeš reč, pa te ubijem.« Malce je odmaknil cev in ustrelil mimo natakarjeve glave.Nato sta odšla, kmalu so se v bližini slišali še štirje streli, Karajić in Alagić naj bi po izjavah prič merila celo drug v drugega, smo takrat izvedeli, a se nista zadela. Ena od krogel je prebila steklo v bližnji stavbi, kjer deluje društvo Modrina. Nato pa sta se z avtomobilom skupaj odpeljala v Šiško v pub Tut en kamn.Tudi tam sta kmalu začela razgrajati in vpiti na druge goste ter tolči po steklu. Naposled je natakarica hotela poklicati policijo, a ji je Alagić iztrgal telefon iz rok in ga vrgel na tla, da se je razbil. Druga gosta, ki sta hotela umiriti dogajanje, pa naj bi Alagić udaril s pestjo. Karajić naj bi izvlekel pištolo in meril v goste, za slovo pa še zlasal natakarico. A so ju kmalu dobili, saj jima je eden od gostov sledil in usmerjal policiste.Zasegli so jima pištoli z zbrušenima serijskima številkama, kar jasno nakazuje, da sta bili kupljeni na črnem trgu. V cevi obeh in nabojnikih so bili naboji, kar dokazuje, da sta bili pripravljeni za strel. Obtožena sta od zaslišanja pri preiskovalni sodnici v priporu zaradi begosumnosti in tudi ponovitvene nevarnosti. Okoliščine očitanih kaznivih dejanj po mnenju preiskovalcev namreč kažejo, da gre za zelo nevarni osebi, ki bi na prostosti utegnili ponavljati podobne zločine.