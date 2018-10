Tovornjak začel drseti proti moškemu (71), pomoči mu ni bilo

Keson se je nepričakovano začel spuščati

Obdukcija v Ljubljani

IDRIJA – Policija je razkrila več podrobnosti delovne nesreče , v kateri je v ponedeljek umrl 71-letnik. O nesreči v Zbirnem centru Ljubevč na Partizanski ulici na območju Idrije je klicatelj ob 11.50 obvestil policiste OKC PU Nova Gorica. Po prejetem obvestilu so bili tja napoteni policisti PP Idrija, ki so ugotovili, da je 71-letnik okoli 11.30 s svojim tovornim vozilom pripeljal na deponijo kosovnega odpada in nekaj minut zatem z vozilom zapeljal na oddelek deponije za odlaganje gradbenega materiala ter začel raztovarjati odpadni gradbeni material (gradbene ruševine, stavbno pohištvo) s tovornega vozila (ocenjena teža med 4,5 in 5,0 ton materiala).Voznik je material s tovornega vozila raztovarjal s hidravličnim dviganjem kesona (tovorni prostor) spredaj, tako da se je odpadni material stresal za vozilom. Med raztovarjanjem je odšel iz kabine tovornjaka do prostora med kabino vozila in delno dvignjenim kesonom. V tistem trenutku se je keson tovornjaka začel nepričakovano in nenadzorovano spuščati in zadel moškega, ta pa je na kraju nesreče umrl zaradi hudih poškodb glave.Kmalu zatem je poškodovanca, ki ni kazal znakov življenja, našel neki moški in takoj na pomoč poklical policiste in reševalce. Policistom PP Idrija in reševalcem so na kraju nesreče tehnično pomoč nudili tudi gasilci PGD Idrija. Zdravnik ZD Idrija je lahko le potrdil smrt in odredil sanitarno obdukcijo, ki jo bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.V zvezi s tragičnim primerom so policisti obvestili tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in državno tožilstvo v Novi Gorici). Policisti PP Idrija so na podlagi zbranih obvestil tujo krivdo izključili in bodo podali poročilo okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici.