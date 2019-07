VRH NAD KRAŠNJO – Ob 11.58 je v naselju Vrh nad Krašnjo v občini Lukovica na osebo zapeljal traktor, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so gasilci CZR Domžale, PGD Krašnja, Lukovica, Blagovica in Prevoje. Osebo so rešili izpod traktorja in nudili pomoč reševalcem pri oskrbi ponesrečenca.



Reševalci nujne medicinske pomoči iz Domžal so poškodovanega oskrbeli na kraju dogodka in ga nato prepeljali v UKC Ljubljana.