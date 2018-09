Strah in trepet v Domžalah: pištolo nameril v ženski

DOMŽALE – V noči na sredo okoli 3. ure so policijo obvestili o oboroženem ropu bencinskega servisa v Domžalah. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj.



Na podlagi zbranih obvestil in kriminalistične preiskave so policisti ugotovili, da je 28-letni moški, državljan BiH, zamaskiran vstopil v prostore bencinskega servisa in od zaposlenih zahteval denar. Svoje zahteve je podkrepil z nožem in s pištolo. Ena od prodajalk mu je izročila denar iz blagajne, storilec pa je nato zbežal.



V dogodku ni bil nihče poškodovan.



Ob pregledu terena so policisti nekaj pred 4. uro na parkirišču v Domžalah izsledili vozilo kia in opravili postopek z voznikom, ki je ustrezal opisu storilca oboroženega ropa. V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da gre za osumljenca ropa. Odvzeli so mu prostost in odredili pridržanje. Pri njem so našli predmete, ki so izvirali iz kaznivega dejanja (nož, imitacija pištole, oblačila, denar).



V okviru kriminalistične preiskave je bilo ugotovljeno, da je 28-letnik osumljen še enega oboroženega ropa bencinskega servisa, in sicer štiri dni prej v večernih urah v Kamniku. Osumljeni je pri izvršitvi ropa nameril pištolo v prodajalki in zahteval denar, ki sta mu ga izročili, sam pa je nato zbežal s kraja. Pri tem je odtujil nekaj sto evrov.



Na podlagi odredbe sodišča je bila opravljena preiskava vozila in sobe, ki jo je osumljeni najel v enem od prenočišč v okolici Ljubljane. Zasežena sta bila dva mobilna telefona.



Osumljenec bo danes po vseh zaključenih aktivnostih kriminalistov s kazensko ovadbo priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, poroča PU Ljubljana.