Stopila k policistki in jo pljunila

DRAGONJA – V ponedeljek ob 17.07 je na mejni prehod Dragonja pripeljal osebni avto, ki ga je vozil 75-letni državljan Češke. Ko je voznik izročil dokumente policistom na kontroli, je 35-letna sovoznica, državljanka Češke, iz vozila izstopila in hodila po mejnem prehodu. Policistka jo je pozvala, naj sede v vozilo, a je Čehinja vanjo pljunila in jo fizično napadla. Zoper njo so bila uporabljena prisilna sredstva za vezanje in vklepanje, pomirila pa se ni niti v službenih prostorih. V enoti jo je pregledal tudi zdravnik, vendar ni ugotovil posebnosti.



Policisti so zadevo obravnavali kot prekršek po zakonu o javnem redu in miru (po 7. čl., 2. ods.) in kršitev po ZNDM-2 (po 45 čl. toč. 9 zveza 27 člena), so sporočili iz PU Koper.