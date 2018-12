Številni vlomi v kleti: stanovalci oškodovani za okoli 4500 evrov

LJUBLJANA – Policisti so na območju PU Ljubljana obravnavali osem vlomov, v šestih primerih pa je ostalo pri poskusu.



V stanovanjsko hišo so neznanci vlomili v Grosupljem, odtujena je bila bančna kartica in kip ter v dveh primerih na Viču, kjer je bila odtujena gotovina in nakit. V obravnavanih primerih so bili lastniki oškodovani za nekaj tisoč evrov.



Na območju Viča so neznanci v obdobju zadnjega meseca vlomili v klet ter odtujili kolo. Prav tako na Viču so neznanci vlomili v več kleti stanovanjske bloka, skupnost stanovalcev so oškodovali v enem primeru za okoli 1500 in v drugem primeru za okoli 3000 evrov.



Na Vrhniki je bilo vlomljeno v prodajni kiosk, odtujeni so bili cigareti, podjetje pa oškodovano za več tisoč evrov. V Zagorju so neznanci vlomili v prodajalno in odtujili mobilne telefone, lastnika pa oškodovali za okoli 5000 evrov. V Mengšu je bilo vlomljeno v gradbeni kontejner, odtujeno pa je bilo za okoli 1500 evrov gradbenega orodja, so sporočili s PU Ljubljana.