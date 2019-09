Stekla je akcija, pogrešanega okoli 22. ure našli mrtvega

KOBARID – Kot smo že poročali, je v torek zvečer na območju Kobarida potekalo iskanje pogrešane osebe Svojci so policiste o pogrešani osebi na območju naselja Trnovo ob Soči obvestili ob 21.20. Takoj po prijavi so na območju omenjene vasi in širše okolice stekle aktivnosti z namenom izsleditve pogrešanega. Pri iskanju so sodelovali tudi reševalci GRS Tolmin in domačini.Pogrešanega je občan našel okoli 22. ure nekaj sto metrov stran, v bližini naselja Trnovo ob Soči, v strugi reke Soče, a ni kazal znakov življenja. Kasneje je na kraj prišla tudi zdravnica ZD Tolmin, ki je potrdila njegovo smrt in odredila sanitarno obdukcijo. To bodo opravili na inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.Policisti PP Bovec so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo.