Steber na celjski tržnici ubil dva delavca

Pred 10 leti se je med gradnjo celjske tržnice zgodila tragična delovna nesreča.

Sojenje aprila

Na celjskem sodišču se bodo obtoženih zagovarjali zaradi neupoštevanja predpisov iz varnosti pri delu. Fotografiji: Mojca Marot

Nihče od obtoženih ni priznal krivde na predobravnavnem naroku.

CELJE – Julija bo minilo deset let od hude delovne nesreče, ki se je zgodila na gradbišču takratne celjske tržnice in v kateri sta življenje izgubila dva delavca, stara 35 in 51 let, oba sta bila državljana Bosne in Hercegovine.Kot so takrat ugotovili policisti in kriminalisti pri ogledu kraja nesreče in z zbiranjem obvestil, je do nesreče prišlo, ker je ob dvigu prečne kovinske konstrukcije, težke 3500 kilogramov, upravljavec avtodvigala z nosilno verigo zadel v že postavljeno sosednjo prečno konstrukcijo, ki ni bila pravilno in ustrezno varovana, zato se je začela podirati.Prečna konstrukcija je posledično podrla levi in desni vertikalni steber. V tistem času pa je na tleh opravljalo dela več drugih delavcev, dva od njih pa je vertikalni steber med padanjem neposredno zadel. Eden je umrl na kraju nesreče, drugega so z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Celje, a je še isti dan tudi on umrl zaradi poškodb.Celjski kriminalisti so leto dni po nesreči kazensko ovadili odgovorne, v ugotavljanje vzroka delovne nezgode pa vključili tudi strokovnjake z Inštituta za varilstvo Ljubljana. Na podlagi pregledane, zasežene dokumentacije, ugotovitev strokovnjakov omenjenega inštituta, ugotovitev z ogleda kraja nesreče in zbranih obvestil, pa ugotovili, da je za delovno nezgodo neposredno kazensko odgovornih sedem ljudi, obtožnico pa so vložili proti šestim osebam.To soin, ki so zavrnili krivdo na predobravnavnem naroku že konec januarja, včeraj sta enako storila še vodja gradbiščain upravljavec dvigala. Vsem obtožnica očita kršitve predpisov med izvajanjem montaže konstrukcije in neupoštevanje predpisov s področja varstva pri delu, saj so delavci izvajali dela na tleh, hkrati z montažo konstrukcije, kar je v nasprotju z veljavnimi predpisi.Sojenje se bo z glavno obravnavo vsem šestim začelo sredi aprila, a bo zagotovo dolgotrajno, saj so zagovorniki obtoženih, poleg zaslišanja dodatnih prič, predlagali neposredno zaslišanje vseh izvedencev, ki so bili že angažirani v tem postopku. Če bodo na koncu obsojeni, jim grozi do osem let zaporne kazni.