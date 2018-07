Ste videli nesrečo? Zapeljal v jarek in v smrt

BREZOVICA – V petek okoli 21.30 se je na avtocesti med priključkom Brezovica in razcepom Kozarje zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Rdeč VW caddy je zapeljal s cestišča in pristal na boku v obcestnem jarku. Posredovali so ljubljanski gasilci in v vozilu našli mrtvo osebo.



Policija zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče naproša vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o prometni nesreči, da pokličejo na intervencijsko številko 113 ali postajo PP Ljubljana na telefonsko številko 01 583 8820 ali anonimni telefon 080 1200.