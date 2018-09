Ste videli tega nepridiprava? Policija prosi za pomoč

KRANJ – Policisti so v Kranju obravnavali prijavo tatvine denarnice starejši oškodovanki na javnem kraju.



Storilec je okoli 12. ure med pošto na Dražgoški ulici v Kranju in Vodovodnim stolpom dohitel oškodovanko in ji iz torbice odtujil denarnico. Stekel je proti glavni avtobusni postaji. V dejanju je ni poškodoval, so sporočili iz PU Kranj.



Storilec je visok okoli 175 centimetrov. Oblečen je bil v temna oblačila, nosil pa je črno kapo.



Kdor je videl dejanje ali ima informacije o storilcu, naj podatke sporoči policiji na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.