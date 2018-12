Ste videli tega BMW X4? Bežal je, zdaj ga policija išče

POSTOJNA – Policisti PU Koper so v torek okoli 17.45 na regionalni cesti med Postojno in Ravbarkomando z uporabo zvočnih in svetlobnih znakov večkrat poskušali ustaviti BMW X4 bele barve tujih registrskih oznak. Voznik se na znake ni odzival in je nadaljeval predrzno vožnjo, pri tem pa večkrat kršil cestnoprometne predpise in s tem ogrožal druge udeležence v prometu.



Policija prosi vse, ki ste bili priče opisanemu dogodku, in vse, ki vas je ta voznik ogrožal s svojo vožnjo (prehitevanje v t. i. škarje), da o tem čim prej obvestite najbližjo policijsko enoto oziroma pokličete intervencijsko številko 113.



Obenem pozivajo vse, ki bi kar koli vedeli o vozilu in/ali vozniku, da to prav tako sporočijo najbližji policijski postaji, lahko pa o tem policijo obvestijo tudi anonimno s klicem na 080 1200.