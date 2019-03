Ste videli nesrečo? Kolesar (92) po trčenju obležal

MARIBOR – Policisti v Mariboru so v petek ob 13.45 na križišču neimenovane ulice v podaljšku Jadranske ulice in Tržaške ceste nasproti trgovine Lidl obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena 92-letni kolesar iz Maribora in 45-letna Mariborčanka z modrim citroenom C3. Kolesar je po trčenju z vozilom padel po cestišču in se hudo poškodoval.



Vse morebitne očividce policija poziva, da zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče pokličejo na telefonsko številko 113 ali 02 450 2030 ali se zglasijo na postaji PP Maribor, Ptujska cesta 117, Maribor.