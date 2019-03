Ste videli mladoletno Laro? Izginila je

LJUBLJANA – Pogrešana je mladoletna Lara Serdinšek Mehić iz Ljubljane, obvešča PU Ljubljana.



V poročilu navajajo, da je visoka okoli 160 centimetrov in vitke postave. Ima svetlo rjave ravne lase, ki segajo prek ramen, in rjave oči. Oblečena naj bi bila v siv spodnji del trenirke, raztrgan na predelu kolen, črn pulover s kapuco, jakno s kapuco z vojaškimi motivi in barvami, obuta pa v rdečo-črne športne copate Nike Airmax. S seboj ima še belo torbico Carrera.



Nazadnje je bila opažena v ponedeljek nekaj po 17. uri na glavnem avtobusnem postajališču v Ljubljani.



Policija prosi vse, ki bi kar koli vedeli o njej, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Moste (01 586 76 00) oziroma pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.