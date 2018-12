KORITNO – Ob 11.57 je na Koritnem pri Bledu ob hiši zagorela plastična posoda s pepelom. Požar, ki je zajel tudi leseno klop in oplazil napušč, so pogasili gasilci PGD Ribno, Bled in Selo. Gasilci so preventivno s termovizijsko kamero pregledali stanovanjski objekt v bližini, poroča uprava za zaščito in reševanje.