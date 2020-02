Ste jo videli? Ingrid (15) odšla in se ni vrnila

Od danes dopoldne je pogrešana 15-letna Ingrid Žibert iz Pirana, ki od decembra lani biva v Celju, poroča PU Celje.



Visoka je okoli 160 centimetrov, izjemno vitka, ima daljše temno rjave lase. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v črne natrgane kavbojke, svetlo moder pulover s kapuco in črno bundo. Obuta je v belo-črne športne copate znamke Nike, s seboj ima črn nahrbtnik znamke Adidas.



Vse, ki so jo opazili, policija prosi, da jih o tem obvestijo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400 ali 113 oziroma anonimno številko policije 080 12 00.