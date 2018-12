Neznani storilec je danes nekaj minut po 17. uri oropal pošto v Žabnici, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Storilec je po podatkih policije visok okoli 180 centimetrov, oblečen je bil v temna oblačila, obraz pa je imel zakrit. Zagrozil je z orožjem, odtujil manjši znesek denarja in pobegnil. Poškodovan ni nihče, so zapisali na PU Kranj.



Policisti prosijo vse, ki bi imeli kakršno koli informacijo o ropu, naj to sporočijo na številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.