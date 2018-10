LJUBLJANA – V sredo okoli 19. ure so policijo obvestili o ropu kioska na Slovenski cesti.



Za zdaj še neznani storilec je od zaposlene zahteval denar, svoje zahteve pa je podkrepil z nožem, ki ga je imel v roki, poroča PU Ljubljana.



Ropar je ukradel nekaj sto evrov. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Opis neznanega moškega

Star je med 40 in 45 leti, visok med 180 in 185 centimetri in je vitke postave. Oblečen je bil v črn pulover s kapuco, poveznjeno čez glavo, modre džins hlače in obut v športne copate.