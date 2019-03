Ste ga videli? Grozil s pištolo, pobegnil z izplenom

LJUBLJANA – V petek okoli 19. ure so policiste obvestili o ropu v specializirani prodajalni na Cesti na Brdo.



Z zbranimi obvestili in ob opravljenem ogledu so ugotovili, da je zamaskiranec vstopil v prodajalno in od zaposlene z grožnjami (imel je pištolo) zahteval gotovino. Nato je sam izpraznil predale blagajne in pobegnil.



V dogodku ni bil nihče poškodovan, ropar pa je odnesel nekaj sto evrov gotovine.



Storilec je visok približno 180 cm. Oblečen je bil v temne hlače in jakno. Na glavi je imel črno masko z izrezom za oči, obut pa je bil v temna obuvala z belim oziroma svetlim robom (podplatom).