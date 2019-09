KOPER – V četrtek ob 18.33 se je 10-letnik peljal s skirojem po mostičku čez Badaševico. Pri spustu po klančku je zgrešil stopalko za zavoro in zelo hitro zapeljal na prehod za pešce, točno pred 52-letno voznico osebnega avtomobila, ta pa ga je zbila.



Otrok je padel in se pri tem lažje poškodoval, dobil je udarnine in odrgnine. Policisti so ugotovili, da je za prometno nesrečo odgovoren on, so sporočili iz PU Koper.