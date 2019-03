Stanovalka se je nadihala dima

LJUBLJANA – Ob 19.10 je v varovanem stanovanju v Mokrški ulici v Ljubljani zaradi pozabljene hrane na štedilniku dim zajel celotno prvo nadstropje večstanovanjskega objekta, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Še pred prihodom gasilcev GB Ljubljana in PGD Ljubljana Trnovo so se vsi stanovalci iz nadstropja umaknili na varno, gasilci pa so odstavili hrano s štedilnika in ves objekt temeljito prezračili in ga preventivno pregledali. Reševalci NMP Ljubljana so pregledali stanovalko, ki se je nadihala dima, hospitalizacija pa ni bila potrebna.