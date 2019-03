Stanovalka končala v bolnišnici

Dvosobno stanovanje je popolnoma uničeno. FOTO: Pgd Murska Sobota

MURSKA SOBOTA – V četrtek popoldne je zagorelo v stanovanjskem bloku v Ulici Štefana Kovača. V dogodku se je ranila stanovalka, reševalci so jo odpeljali v bolnišnico. Člani PGD Murska Sobota so ogenj pogasili, pomagali stanovalcem pri umiku iz stanovanj na balkone in iz zaklenjenih stanovanj rešili dva hišna ljubljenčka.S hodnikov in stopnišč so izpihali dim, v intervenciji pa so jim z izolirnimi dihalnimi aparati pomagali gasilci iz PGD Bakovci. Kljub hitremu posredovanju gasilcev je ogenj stanovanje, v katerem je izbruhnil, popolnoma uničil, po podatkih policistov je nastalo za 20.000 evrov materialne škode.Sicer pa so imeli pomurski gasilci veliko dela tudi s požari v naravi, zato policisti opozarjajo, da je razglašena velika požarna ogroženost na območju celotne države, zaradi česar je prepovedano kurjenje v naravnem okolju.