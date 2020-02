Srhljivka v Bovcu: 10 metrov nad tlemi trepetala za življenje

Le dan po drami, ki se je odvijala na Krvavcu , ko je 10-letni otrok padel s sedežnice, ob posredovanju dveh smučarjev in delavcev pa so njegov padec ublažili, se je podobno dogajalo v četrtek.Preberite tudi:Občan je namreč v četrtek obvestil Policijsko postajo Bovec, da je tega dne okoli 13.30 ure na sedežnici Prevala na smučišču Kanin med 10 in 15 metri nad tlemi in 100 metrov od vstopa na sedežnico Prevala s sedežnice obvisela neznana smučarka, stara okoli osem ali devet let, ki je bila na sedežnici skupaj z odraslo žensko in s še enim mlajšim fantom. Deklico sta nato povlekli na sedež omenjeni osebi.Deklica je bila med smučanjem oblečena v otroški smučarski kombinezon, najverjetneje modre ali temno zelene barve, najverjetneje je hrvaška državljanka. Več podatkov o udeležencih in samem dogodku ni znanih, so sporočili iz policije.PP Bovec naproša, da se omenjene osebe zglasijo na PP Bovec, da bi razjasili okoliščin dogodka ali pa pokličejo na interventno številko policije 113.