DOVŽE – V ponedeljek malo po 16. uri so v Dovžah na območju PP Slovenj Gradec obravnavali prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval sopotnik na motornem kolesu.



Policisti PU Celje so sporočili: »Ko je voznik motornega kolesa, ki je vozil iz smeri Dovž, zapeljal na glavno cesto, je z motornega kolesa v obcestni jarek padel njegov sopotnik in se huje poškodoval.«