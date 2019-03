Srhljivka: hči domnevno zadavila lastno mater

SLOVENSKA BISTRICA – Minuli petek okoli 11. ure je 63-letna ženska iz okolice Slovenske Bistrice poklicala na 112 in dejala, da je med prepirom odrinila žensko, pri čemer si je ta med padcem poškodovala glavo in ne diha več. Prihiteli so reševalci in ugotovili, da je 88-letna ženska najverjetneje umrla nasilne smrti. Policisti PP Slovenska Bistrica so zavarovali kraj dogodka do prihoda kriminalistov sektorja kriminalistične policije. Z zbiranjem dokazov in obvestil so kriminalisti ugotovili, da je med ženskama tistega dne okoli 10. ure prišlo do prepira. Med njim je mlajša starejšo odrinila od sebe, da je padla na posteljo, tam pa jo je zadavila.



Ogled kraja kaznivega dejanja je v navzočnosti mariborske dežurne državne tožilke in kriminalistov sektorja kriminalistične policije opravila dežurna preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Mariboru. Ta je odredila tudi sodno obdukcijo pokojnice, ki je potrdila, da je žrtev umrla nasilne smrti oz. zaradi davljenja. Mlajšo žensko so kriminalisti v nedeljo s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k dežurni preiskovalni sodnici okrožnega sodišča v Mariboru, ta pa je zoper njo po zaslišanju odredila pripor. Za kaznivo dejanje uboja je predpisana kazen od 5 do 15 let zapora.



Večer je poročal, da je hči sodila materi.

