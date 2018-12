Sredi Ljubljane zagorel otroški voziček, tri osebe v bolnišnico

LJUBLJANA – Včeraj popoldne je na hodniku večstanovanjske hiše na Jakčevi ulici zagorel otroški voziček.



Na pomoč so prihiteli gasilci GB Ljubljana in PGD Štepanjsko naselje. Na kraju so ugotovili, da so požar uspešno pogasili že policisti.



Zavarovali so območje, pregledali stanovanja ter prezračili hodnik.



Reševalci so zaradi vdihavanja dima v bolnišnico prepeljali tri osebe, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Iz PU Ljubljana so kasneje sporočili, da naj bi v predprostoru vhoda v blok neznanci odvrgli pirotehnični izdelek v otroški voziček, ki je nato zagorel. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. V požaru je nastalo za okoli 10.000 evrov materialne škode.



Prav policisti, ki so pogasili ogenj, naj bi zaradi vdihavanja dima (zastrupitev z monoksidom) poiskali zdravniško pomoč.